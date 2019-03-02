خطاب مرتقب لترمب خلال مؤتمر للمحافظين السبت

اسماء السيد - ناشونال هاربر: يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت لإلقاء كلمة أمام مؤتمر لناشطين يمينيين في نهاية أسبوع حافل خيمت عليه قمة فاشلة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وشهادة مزلزلة لمحاميه السابق الذي تحدث عن تورطه بجرائم.

ولم يكشف البيت الأبيض عن المحاور التي سيتطرق إليها الرئيس في الخطاب الذي سيلقيه للمرة الثالثة منذ انتخابه أمام مؤتمر "بوليتيكال كونسرفاتيف اكشن" (التحرك السياسي المحافظ) في "ناشونال هاربر" قرب واشنطن. لكن ترمب أكد عبر "تويتر" أنه سيلقي كلمته الساعة 11,30 (16,30 ت غ) قائلا لمتابعيه "حضور (بأعداد) قياسية وبث حي. استمتعوا!".

ويتوقع المراقبون أن يخاطب قاعدته الانتخابية عبر التطرق إلى مواضيع ساخنة على غرار أمن الحدود وحقوق حيازة الأسلحة النارية ومخاطر "الاشتراكية"، محور المؤتمر لهذا العام.

وبدأ تداول الحديث بشأن مخاطر "الاشتراكية" منذ أن بدأ المرشحون الديموقراطيون يدافعون علنا عن الأفكار الليبرالية بما في ذلك خطة لمكافحة التقلبات المناخية معروفة باسم "الخطة الخضراء الجديدة" وتوسيع تغطية التأمين الصحي.

ويأمل ترمب على ما يبدو بأن يصرف بخطابه الأنظار عن التحقيق الفدرالي الجاري بشأن التعاون المحتمل بين فريق حملته الانتخابية وروسيا والشهادة التي أدلى بها محاميه السابق مايكل كوهين أمام الكونغرس إذ تحدث عن تورط الرئيس في جرائم ووصفه بأنه "عنصري ومحتال ومخادع".

وأما في فيتنام، فانتهت قمة ثانية بين ترمب وكيم الخميس دون حتى بيان مشترك بعدما فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق بشأن تخلي بيونغ يانغ عن برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.