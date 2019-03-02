هل ستخلف كاميلا باركر باولز الملكة اليابيث؟

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: بعد أن صارت إحدى الشخصيات الملكية المحبوبة في بريطانيا على مدار ال 20 عاماً الماضية، بدأت تسريبات تخرج في الآونة الأخيرة، ترجح أن كاميلا باركر باولز، زوجة الأمير تشارلز، ستصبح ملكة بريطانيا القادمة، وسط ترقب لما قد يحدث.

التسريبات عززها ألاستير بروس، الصديق المقرب من العائلة الملكية، بتأكيده أن القانون الإنكليزي سيسمح بتنصيب كاميلا في منصب "الملكة"، موضحاً أنها ستصبح "الملكة القرينة" أو "عقيلة الملك" حين يصير تشارلز ملكاً، رغم أنها لم تكن تريد ذلك في السابق، لكن هذا ما يتوقع حدوثه خلال الفترة المقبلة.

وقد أظهر استطلاع رأي أجرته بشكل حصري صحيفة دايلي ستار البريطانية أن الغالبية العظمى من البريطانيين يرفضون ذلك السيناريو ولا يريدون تنصيب كاميلا ملكة.

وقالت الصحيفة إن الاستطلاع شمل حوالي 4000 شخص، وكشف عن أن نسبة كبرى تقدر ب 82 % من المصوتين ( حوالي 3200 شخص ) أعلنت رفضها لفكرة تنصيب كاميلا ملكة عليهم، بينما وافق 18 % فقط على ذلك ( حوالي 700 شخص ).

وفي مقابل ذلك، راهن خبراء ملكيون بقولهم إنه وعلى الرغم مما كشفه ذلك الاستطلاع من نتائج، فإنهم يرون أن الناس ما يزالوا يتحمسون ببطء ولكن بشكل مؤكد لإمكانية شغل كاميلا ذلك المنصب بعد مرور أكثر من 20 عاماً على وفاة ديانا.

أعدت ""الخليج 365"" المادة بتصرف عن صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، الرابط الأصلي:

https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/762988/Camilla-Parker-Bowles-Queen-Prince-Charles-King-royal-news