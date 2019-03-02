اصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قرارا بتعيين العقيد علي طه قائدا لسرية مطار بيروت الدولي بدلا من العقيد بلال الحجار الذي وضع بتصرف المديرية بعد الأشكال الأخير بين عناصر الجمارك وعناصر سرية المطار .

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين العقيد علي طه قائدا لسرية مطار بيروت بدلا من العقيد بلال الحجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.