القواس دعا قيومجيان للإبتعاد عن المهاترات الإعلامية في ملف النازحين

طالب عضو القيادة القطرية اللبنانية لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" محمد شاكر القواس وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان بالبعد عن المهاترات الإعلامية بما يخص عودة النازحين السوريين، والتوقف عن المتاجرة السياسية بأوضاعهم الإجتماعية والإنسانية والإحتفاظ بنصائحه وآرائه بهذا الخصوص لطاولة مجلس الوزراء، مذكراً إياه بوجود وزارة دولة مختصة بهذا الملف.
وتمنى عليه الاهتمام بشؤون اللبنانيين الإجتماعية وأحوالهم ومعاناتهم وظروف معيشتهم، محملاً الفريق السياسي الذي ينتمي إليه وقوى ١٤ آذار مسؤولية توريط لبنان بهذا الملف الإنساني، من خلال تدخلهم وتورطهم بالحرب على سوريا ودعمهم وتشجيعهم وتسهيلهم لمؤامرة النزوح هذه إلى لبنان، خدمة للمشروع التآمري على الدولة السورية على حساب مصالح الدولة اللبنانية والشعب اللبناني والنازحين السوريين أنفسهم.
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