محافظ البقاع: معالجة التشققات على طريق ضهر البيدر ستبدأ غدا

طمأن محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة بان معالجة التشققات والخسفات على طريق ضهر البيدر ستبدأ من صباح يوم غد وذلك على اثر الاتصال والمتابعة التي اجراها المحافظ ابو جودة مع وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس الذي كان متجاوبا جدا وارسل على الفور رئيس المنطقة الاقليمية في وزارة الاشغال في البقاع المهندس احمد الحجار الذي عمل على كشف سريع على مكان التشققات.
ولفت المحافظ ابو جودة الى انه تواصل ايضا مع قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص وتم الاتفاق على تامين اللازم من اجراءات امنية خلال عملية المعالجة من تنظيم للسير. وشكر المحافظ ابو جودة وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس على تجاوبه السريع.
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