أعلن رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "بناءً لرغبة المشايخ الأجلاء أطلب من جميع الحزبيين والمناصرين التوقف عن التداول بكل الذي صدر اليوم، ونترك الحكمة لأصحاب الحكمة المرجعيات الدينية الكريمة ولسماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصرالدين الغريب".

كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: للتوقف عن التداول بكل ما صدر اليوم وترك الحكمة لأصحاب الحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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