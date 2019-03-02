الحسن وصلت إلى تونس للمشاركة في مؤتمر وزراء الداخلية العرب

وصلت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن إلى تونس، على رأس وفد أمني ضم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العميد الياس البيسري وكبار الضباط، للمشاركة في الدورة 36 لمؤتمر مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يبدأ أعماله في العاصمة التونسية غدا.

وكان في استقبال الحسن والوفد المرافق، وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي وضباط رفيعي المستوى. وانتقلت الحسن بعد الاستقبال إلى مقر إقامتها.

وسيكون للحسن كلمة في المؤتمر تتناول فيها مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة، والتنسيق الأمني بين الدول العربية خصوصا على مستوى مكافحة الارهاب، وضرورة التضامن العربي درءا للمخاطر والتنسيق بين وزارات الداخلية العرب في كل المجالات.