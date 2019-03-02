جنبلاط: موضوع الذهاب إلى سوريا لا يعنيني وحذفت الملاحظات التي أبديتها

أعلن رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه قام بحذف بعض الملاحظات التي أبداها حول موضوع الذهاب الى سوريا.
وأشار إلى أن الأمر لا يعنيه في كيفية الذهاب أو عدم الذهاب، مكرراً إحترامه وتقديره لمقام الشيخ ناصرالدين الغريب، متمنياً "من الرفاق والمناصرين أن لا نعير أي أهمية لتصريح من هنا أو من هناك وأن نبتعد عن السجالات الجانبية".
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