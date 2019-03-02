فنيانوس: العمل سيبدأ لتأمين سلامة المرور على طريق ضهر البيدر

أعلن وزير النقل والأشغال العامة يوسف فنيانوس، في بيان، أنه "عطفا على مشكلة الانزلاقات على طريق ضهر البيدر سبق لوزارة الأشغال العامة والنقل، وبالنظر لأهمية طريق ضهر البيدر واعتبارها شريانا حيويا أساسيا يقتضي تأمين سلامتها وحفظ كافة عوامل السلامة عليها، أن أجرت مناقصتين عموميتين متتاليتين لدى إدارة المناقصات في التفتيش المركزي لتأمين معالجة الانزلاقات، وذلك مع بداية العام 2018 دون أن تسفرا عن أي نتيجة إيجابية".

وأوضح أن هذا الأمر "دفع الإدارة وحرصا منها على معالجة الموضوع على إجراء عقد مع العارض الوحيد (مؤسسة ستيكو)، حيث أودع جانب ديوان المحاسبة في شهر آب من العام 2018، الذي وبعد عدة أشهر ابدى الموافقة المشروطة قراره رقم 3038 / ر م تاريخ 23/10/2018 بتقديم تنزيل بالأسعار وبصورة عشوائية ما نسبته 10% بعد مراجعات كثيرة من الإدارة حيث عاد ديوان المحاسبة وأبدى موافقته على تنزيل 2% فقط، وذلك بموجب قراره رقم 19/ ر م تاريخ 14/1/2019، وبالتالي سيبدأ العمل الى تأمين سلامة المرور على الطريق الدولي لناحية استحداث مسرب مؤقت وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين انسياب السير".