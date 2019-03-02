أبو الحسن: كنا وسنبقى نكتب المجد والتاريخ والسجال انتهى

أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، في تصريح له، إلى أنه "بعد الردود الموتورة والمتوترة من قبل بعض المنتفخين والمنتفعين من بقايا عسس المخابرات ورائحتهم التي تفوح حقداً وكراهية، وسعيهم الى مقارعة الكبار ، لهم نقول كنتم وما زلتم كتبة تقارير، كنا وسنبقى نكتب المجد والتاريخ ولن نمنحكم شرف مقارعتنا، امامكم حدّ رسمناه، بالنسبة إلينا السجال انتهى".

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