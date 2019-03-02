متعاقدون بالساعة في اللبنانية: لبت ملف التفرغ بشكل نهائي

اجتمع أساتذة متعاقدون بالساعة، من مختلف كليات الجامعة اللبنانية، مع رئيس مؤسسة لابورا الأب طوني خضره، ونائب رئيس جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية أنطونيو خوري، وبحثا معهما موضوع التفرغ الجامعي.

وأعلنوا في بيان أن المجتمعين "توصلوا إلى ضرورة إنهاء دراسة ملف الحاجات، وإلى ضرورة عقد جلسة استثنائية لمجلس الجامعة، لمناقشة التفرغ بشكل نهائي، مع الأخذ بالاعتبار الكفاءة والأكاديمية والتوازن، على الترتيب"، وإلى أنه "على مجلس الجامعة إعادة النظر بقانون التعاقد، كي لا تصبح الفروع مراكز مذهبية ويعود الانصهار والتوازن والتنوع من ضمن الكفاءة أولا، وكذلك إعادة النظر بمعاهد الدكتوراه، لإبعادها من المحاصصة الطائفية وأعداد الطلاب منسجمة مع حاجة السوق، وأن تكون العلامة فقط، هي الاساس في الاختيار".

وأكدوا أنه "سادت الإجتماع أجواء من الإيجابية البناءة، وشكر المتعاقدون جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية ولابورا، على استضافتهما للمتعاقدين".