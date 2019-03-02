زاكي رداً على أبو فاعور: طوابير المرتزقة أسقطتها إرادة الأحرار

ردّ عضو المجلس السياسي في "الحزب الديمقراطي اللبناني" نزار زاكي على الكلام الصادر عن وزير الصناعة وائل أبو فاعور ، مشيراً إلى أنه "في سكرة من الزمن سها عن بال أحدهم تعريف مبدأ سيادة الدولة على إقليمها والدخول إلى أراضيها، وان الإجراءات التي اتخذتها الدولة السورية تهدف لحماية مشايخنا وأمنهم وسمعتهم ممن يرتدي زيهم وهم منه براء، وان هذا الإجراء هو فعلا من ضمن مبدأ المعاملة بالمثل لناحية وجوب استحصال من يريد الدخول الى لبنان من رجال الدين على بطاقة تعريف من مشيخة العقل في سوريا".

وأوضح أنه "بكل الحالات نؤكد أن طوابير المرتزقة الذين اصطفوا للوقوف الى جانب التكفيريين والإرهابيين قد أسقطتها إرادة الأحرار والشرفاء في هذا العالم حيث لا بديل عن النظام إلا الفوضى".