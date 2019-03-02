الطراونة يلتقي نظيره السوري على هاشم أعمال الاتحاد البرلماني العربي

التقى رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، الذي وصل إلى عمان للمشاركة في أعمال الدورة 29 للاتحاد البرلماني العربي، التي تنعقد غداً.
وتعد هذه المشاركة السورية الأولى بعد سنوات من الغياب، الذي سببه القرار العربي بمقاطعة سوريا وتجميد عضويتها في الجامعة العربية.
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