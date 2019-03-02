بالصور- إجراء مقايسة عاجلة لرفع كفاءة مسرح ثقافة الخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي: وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بسرعة إجراء مقايسة عاجلة بالاحتياجات الضرورية لتطوير ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة الخارجة لإعادة إحياءه والاستفادة منه في إقامة الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة. جاء ذلك خلال جولة تفقدية رافقه خلالها نائب المحافظ، حنان مجدي، وقيادات المحافظة التنفيذية، لقصر ثقافة الخارجة. وشدد الزملوط، بضرورة توفير كافة وسائل الحماية والأمان اللازمة كاحتياطات احترازية ضرورية لتأمين هذا الصرح الثقافي الكبير، والذي يعد من أكبر مسارح المحافظة. كما وجه الزملوط، بضرورة عمل رفع مساحي للأرض الموجودة داخل المكان وكذلك كافة المباني المستغلة وغير المستغلة، لرفع كفاءة المستغل وإدراج الغير مستغل ضمن لجنه حصر الأصول غير المستغلة.

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