مصدر لـ "العربية": "بوتفليقة" يعود للجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت مصادر لقناة "العربية"، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، سيعود إلى الجزائر.

وكانت الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أكدت أنه سيتم تقديم أوراق ترشحه الأحد، قبيل انتهاء المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأعلن ثلاثة مترشحين تقديم ملفاتهم اليوم السبت، وهم: بلعيد عبد العزيز عن جبهة المستقبل، وعبد القادر بن قرينة عن حركة البناء، وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني.

وقد قدم يوم الخميس الماضي مترشحان ملفي ترشحهما إلى المجلس الدستوري، وهما علي زغدود، رئيس التجمع الجزائري، وعبد الحكيم حمادي مترشح حر.

وفي آخر يوم قبل انتهاء المهلة المحددة لتقديم أوراق الترشح، نحى مدير حملة بوتفليقة الانتخابية، عبد المالك سلال من منصبه، اليوم السبت، وعين خلفا له عبد الغني زعلان.