"مظاهرات وقتيل ومصابين".. انتفاضة الجزائر ضد "بوتفليقة" (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انطلقت أمس الجمعة، مظاهرات حاشدة في المدن الجزائرية، شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص، تخللها بعض أعمال العنف، وأدت لسقوط قتيل وإصابة 183 آخرين.

المظاهرات شهدت مشاركة واسعة النطاق من آلاف الجزائريين، الذين خرجوا تعبيرًا عن رفضهم لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.

القتيل هو حسان يوسف بن خلدة، نجل أول رئيس حكومة بعد الاستقلال يوسف بن خلدة، كما أكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي في تغريدة عبر تويتر.

سليم شقيق المتوفى حمّل -في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- اليوم النظام مسؤولية ما حدث لأخيه، قائلا "العائلة تحمل العصابة الحاكمة وبلطجيتها سفك دم أخي وسنقوم بالإجراءات اللازمة للقصاص".

وأشار شقيق المتوفى إلى تشييع الجثمان اليوم إلى مثواه الأخير بعد صلاة العصر.

ووثقت عدسات مصوري وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، أبرز اللحظات في المظاهرات الحاشدة التي انطلقت أمس، ونستعرضها في التقرير التالي: