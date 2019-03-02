محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
قال النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تناقش خلال اجتماعها المقبل، خطورة لعبة "مومو"، ومدى تأثيرها على الأطفال للبحث عن حلول لمواجهتها.
كانت دار الإفتاء المصرية، حذرت أمس الجمعة، من المشاركة في لعبة "مومو MOMO"، داعيًة الجهات المعنية لسرعة تجريم هذه اللعبة، ومَنْعَها بكل الوسائل الممكنة.
وأضاف "طلعت" في تصريح لمصراوي اليوم السبت: "لا يستطيع أحد السيطرة على الألعاب ومنع تداولها، لأن هناك وسائل عديدة وتطبيقات مختلفة لتحميلها".
وأوضح أن دور اللجنة يعتمد على التوعية بمخاطر تلك اللعبة من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم فضلا عن دور الأسرة المهم.
وأشار إلى أن لجنة الاتصالات ستتواصل مع مسئولي وزارة الاتصالات ومخاطبتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار اللعبة، والبحث عن كافة السبل التى تحد من تداولها بشكل واسع.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التحذير من خطورتها.. أول تحرك برلماني بشأن لعبة "مومو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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