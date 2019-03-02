في سابقة اولى ..غدا القضاء المصري ينظر في "عزل موظفي الإخوان"

تنظر غدا السبت محكمة القضاء الإداري ، بمجلس الدولة في الدعوى المقامة من عدد من المحامين المصريين والتى طالبوا فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية من المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة.
وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية أنه في أعقاب ثورة جانفي 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية ، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات .
وأضافت الدعوى أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له .
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