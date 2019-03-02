قالت الشرطة الجزائر ان المواجهات مع المحتجين ادت الى اصابة 56 شرطيا و7 مواطنين و اعتقال 45 مواطنا
وقالت مصادر اعلامية ان عددا من المحتجين الجزائريين في مواجهات مع الشرطة خلال مسيرة انتظمت اليوم الجمعة 1 مارس 2019 وفق ما نقلته قناة البلاد الخاصة.
وأشار المصدر ذاته إلى تعرض وكالة بنكية وسيارتين إلى الحرق في حي المرادية .
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة احتجاجات الجزائر اليوم ...اصابة 57 شرطيا و 7 مواطنين و اعتقال العشرات وحرق بنك و عددا من... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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