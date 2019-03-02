حصيلة احتجاجات الجزائر اليوم ...اصابة 57 شرطيا و 7 مواطنين و اعتقال العشرات وحرق بنك و عددا من...

قالت الشرطة الجزائر ان المواجهات مع المحتجين ادت الى اصابة 56 شرطيا و7 مواطنين و اعتقال 45 مواطنا

وقالت مصادر اعلامية ان عددا من المحتجين الجزائريين في مواجهات مع الشرطة خلال مسيرة انتظمت اليوم الجمعة 1 مارس 2019 وفق ما نقلته قناة البلاد الخاصة.

وأشار المصدر ذاته إلى تعرض وكالة بنكية وسيارتين إلى الحرق في حي المرادية .