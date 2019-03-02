الإحتلال يجبر فلسطينيا على هدم منزله بنفسه في القدس

اضطر مواطن فلسطيني، السبت، إلى هدم منزله في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، بضغط من البلدية الإسرائيلية في القدس.



وأفاد مراسل الأناضول، أن المنزل الواقع في حي باب العامود، يعود للمواطن حسام محمد العباسي.



وبحسب مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي)، قال العباسي إنه تلقى إخطارا قبل نحو شهر من بلدية الاحتلال بهدم منزله بنفسه خلال أربعة عشر يوما.



وأنذرت طواقم البلدية الإسرائيلية، العباسي، بأنه في حال لم يقم بعملية الهدم بذاته، فإنه سيضطر لدفع بدل تكلفة الهدم والحراسة، المقدرة بمبلغ 80 ألف شيقل (نحو 22 ألف دولار)، بحسب المصدر.



وتبلغ مساحة المنزل 65 مترا مربعا، وكان العباسي شيّده قبل نحو عام لتلبية احتياجات أسرته من السكن.



ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن بلدية الاحتلال تقيد بناء الفلسطينيين في مدينة القدس، من خلال الحد من تراخيص البناء وهدم المنازل التي تقول إنها "غير مرخصة".



ويقول الفلسطينيون أيضا، إن الحكومة الإسرائيلية صعدت إجراءاتها في المدينة، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.