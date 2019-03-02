فيديو: باحث يكشف عن معلومات جديدة حول الوضع الصحي للرئيس الجزائري بوتفليقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 مارس 2019 07:06 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال حسني عبيدي، الباحث في مركز الدراسات والأبحاث بجنيف، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يتواجد حاليا في جناح خاص في المستشفى للحالات الصعبة التي تحتاج لعناية فائقة.

وأضاف المتحدث أن ذلك مؤشر قوي على أن الوضع الصحي للرئيس الجزائري بوتفليقة لا يسمح له بالعودة الآن.

وأردف أن خبر العملية الذي تم تداوله لم يكن مطروحا أصلا، إذ إن وضعه لا يسمح له بإجراء عملية جراحية، لكن الطبيب رأى أنه يحتاج إلى إسعافات طبية إضافية تستدعي مكوثه أكثر بالمستشفى.

وعن استدعائه مستشاره الدبلوماسي رمطان لعمامرة رغم وضعه الصحي الحرج، قال حسني عبيدي، إنه ليس في غيبوبة ولديه قدرة على التفكير وإبداء الرأي، وهو في حالة إدراك تامة رغم وضعه الصحي الحرج وعدم قدرته على التنقل وإلقاء خطاب.

وأوضح أنه استدعاه لمحاولة إيجاد حل سياسي ومخرج يحفظ ماء وجه الرئيس، وفي نفس الوقت ينظم عملية الانتقال السياسي، لاسيما بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مدير مستشفى جنيف نفيه أنباء تردي صحة بوتفليقة.

وكانت مراسلة قناة RT الروسية في جنيف، قد نقلت عن مصدر طبي أن حالة الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، حرجة جداً.

وأضافت المراسلة أنه كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية، لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك.

وذكرت أن الرئيس الجزائري موجود حالياً في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، وهو قسم معزول عن باقي أقسام المستشفى، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى.

وكانت شبكة “يورو نيوز” الإخبارية، قد نقلت مساء الجمعة، عن مصدر جزائري قوله إن طائرة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر من دون الرئيس.

وأفادت “يورو نيوز” أن بوتفليقة استدعى مستشاره رمطان لعمامرة لجنيف للتفاوض على تعيينه رئيساً للوزراء.

وأضافت أن قائد الجيش طلب من بوتفليقة البقاء في جنيف حتى 3 مارس آخر موعد لتقديم أوراق الترشح.

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