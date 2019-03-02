كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة اليمنية تبحث مع لوليسجارد "تعنت الحوثيين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عضو الفريق الحكومي اليمني في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة، العميد صادق دويد، السبت، إنه تم بحث عدد من القضايا مع رئيس المراقبين الدوليين ورئيس اللجنة، الجنرال مايكل لوليسغارد، أبرزها تعنت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وعرقلتها لاتفاق السويد.



وأوضح دويد أن من أهم القضايا التي تم بحثها، الشروط التي قدمها المتمردون الحوثيون فيما يتعلق بالانسحاب من مينائي رأس عيسى والصليف، وطلب الحوثيين آلية رقابة هشة على إعادة الانتشار والتلكؤ في تسليم.

وأضاف دويد في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الوفد الحكومي عبر خلال اللقاء مع لوليسجارد في مناطق سيطرة القوات الحكومية، عن قلقه حيال التأخير في إخراج وتوزيع كميات القمح الموجودة في مطاحن البحر الأحمر.

وطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف إزاء تعنت الحوثيين واشتراطاتهم المتكررة والمعرقلة لتنفيذ إعادة الانتشار، الذي كان مقررا خلال الأسبوع الماضي.