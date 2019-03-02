كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة التعاون الإسلامي "ملتزمة" بالحفاظ على وحدة اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البيان الختامي للدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، السبت، الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مشددا على أن دخول قوات التحالف إلى اليمن جاء بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن.



ودان البيان، في ختام الاجتماع الذي عقد على مدى يومين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الممارسات الحوثية في اليمن، داعيا المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغوط على الانقلابيين لتنفيذ اتفاق السويد.

كما دعا البيان طهران "للرد الإيجابي" على دعوة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة أو من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، عبر المشاركون في الاجتماع عن رفضهم لاستمرار التدخلات الإقليمية في الأزمة السورية، والتي من شأنها تقويض الجهود الدولية لحل الأزمة السورية، معبرين عن قلقهم من تصاعد وتيرة العنف وتداعيات ذلم على الأوضاع الإنسانية وسلامة المدنيين.