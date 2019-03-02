كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتصادي: ارتفاع معدلات التضخم وراء هبوط الليرة التركية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل الاقتصادي، مازن أرشيد، إنَّ معدلات التضخم لا تزال فوق مستوى الـ 20%، وذلك بالنسبة للاقتصاد التركي، وهذا أيضًا مَصدر قلق فيما يتعلق بقدرة تحسن الاقتصاد التركي بشكل سريع فيما تَبقى من العالم الحالي خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم، وهيَّ ما تجعل مُعدل الصرف التركي لليرة التركي، الأمر الذي يُشكل تراجعًا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أرشيد، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أنَّ هناك محاولة من السلطات التركية لتحسين المناخ الاستثماري، من خلال منح الجنسية التركي بشكل أبسط وأسهل، من أجل ضخ أموال أجنبية في السوق التركي.

وهبطت الليرة التركية حوالي 1% متضررة من مخاوف بشأن بيانات التضخم وقروض مصرفية رخيصة، بالإضافة إلى تراجع أوسع لعملات الأسواق الناشئة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وكانت العملة، قد شهدت انخفاضات حادة خلال العام الماضي عندما خسرت حوالي 30% من قيمتها أمام العملة الأمريكية بفعل مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.