كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير خارجية فنزويلا: مستعدون لأي اعتداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب وزير الخارجية الفنزويلي، داريف مولينا، إن القوات المسلحة الفنزويلية مستعدة لمواجهة أي اعتداء عليها، نافيا ما تردد بشأن وجود انشقاقات في الجيش.

وأشار مولينا في مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية: "نحن مستعدون لمواجهة أي اعتداء وفنزويلا منذ 20 عاما تتعرض للتدخل والاعتداءات المنظمة ونحن نحارب منذ 20 عاما من أجل حريتنا. الجيش الفنزويلي والقوات المسلحة البوليفارية على استعداد للدفاع عن فنزويلا في مواجهة أي اعتداء. وتاريخ فنزويلا أثبت ويثبت أننا سندافع عن بلادنا حتى آخر شخص في فنزويلا".

وقال إن "فنزويلا بلد سلام دائما وتسعى وراء السلام. عقيدتنا الدفاعية هي الدفاع عن سيادة البلاد ودبلوماسيتنا دبلوماسية السلام ونؤمن بأن المشاكل يمكن حلها عبر الحوار. نحن نسعى وراء استقلالنا ونريد ان يحظى هذا السلام والاستقلال بالدعم".

ونفى المسؤول الفنزويلي ما يثار بشأن انشقاق قادة عسكريين عن الجيش، قائلا: "هذا غير صحيح مطلقا، فالجيش الوطني والقوات المسلحة البوليفارية الفنزويلية والقوات البحرية والجوية والحرس الوطني وقفت دائما بوفاء وقوة بموجب الدستور وتدعم الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ونحن نريد نقل هذه الرسالة إلى المجتمع الدولي وألا ينخدع بالدعايات السلبية. الجيش الفنزويلي يقف دائما مع الرئيس الفنزويلي لحماية الشعب في هذا البلد".

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير الماضي.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، جواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أعلن أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

ويمارس كبار المسؤولين الأمريكيين، ضغوطا على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، للتنحي وتسليم السلطة لرئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو.