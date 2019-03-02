كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: مقتل 30 حوثيا في غارات لمقاتلات التحالف في كشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم السبت، مقتل 30 حوثيًا في غارات لمقاتلات التحالف في مديرية كشر.

يذكر أن وزير الخارجية البريطانى، جيريمى هانت، أكد أنه اتفق مع وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، الدكتور عادل الجبير، على ضرورة أن تنسحب ميليشيا الحوثى من الحديدة فورًا.

كما أكد معالي الوزير عادل الجبير، اليوم السبت، على حرص المملكة الكبير على استقرار اليمن الشقيق وتأسف لاستمرار الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والتي زادت من معاناة الشعب اليمني.