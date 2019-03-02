عاجل.. تعيين عبد الغاني زعلان لإدارة حملة الرئيس الجزائري

وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، تعيين عبد الغاني زعلان خلفا لعبد المالك سلال لإدارة حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

كشفت مصادر رفيعة المستوى من داخل حزب التحرير الحاكم في الجزائر، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قرر بشكل رسمي عدم تقديم أوراق ترؤسه لولاية خامسة لحكم الجزائر.

وكان عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، أعلن أن الرئيس الجزائري سيقدّم ملف ترشحه أمام المجلس الدستوري، يوم 3 مارس، ليؤكد رسمياً ترشحه لعهدة خامسة.