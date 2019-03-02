كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: "السترات الصفراء" تتظاهر للأسبوع الـ 16 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج محتجو السترات الصفراء من جديد للتظاهر بشوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية، اليوم السبت، للأسبوع السادس عشر على التوالي.

وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" أن "مئات من المتظاهرين تحركوا من قوس النصر في مسيرة لمسافة 12 كيلومتراً عبر غرب وجنوب العاصمة".

وأظهرت قناة "بي.إفي.إن.تي.في" تظاهرات هادئة في مدن مثل نانت وبوردو.

وبدأت الحركة التي ليس لها قائد، في نوفمبر احتجاجاً على خطط لزيادة ضريبة على الوقود، التي جرى إلغاءها فيما بعد.