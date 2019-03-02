واد زم ينتفض ويزيد من متاعب الفتح الرباطي

ضاعف فريق سريع واد زم، بقيادة مدربه الجديد الحسن بنعبيشة، متاعب فريق الفتح الرباطي، وكرس تواضعه هذا الموسم، بعد أن انتصر عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، بالملعب البلدي لواد زم، برسم الجولة 20 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.
ويعود فضل هذا الانتصار، للاعب ساليف إبراهيم كوليبالي، الذي وقع الهدف الوحيد في المباراة لصالح أصحاب الأرض، من نقطة الجزاء، في الدقيقة 20 من عمر المباراة، وهو الهدف الذي عجز الفريق الرباطي عن تداركه في النصف الثاني من اللقاء.
وبهذا الانتصار صعد الفريق الواد زمي للمركز 12 برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد الفريق الرباطي في 23 نقط، بالمركز 11، ويحتاج لتدارك هذه النتائج السلبية إن هو أراد تفادي الصراع على البقاء، في آخر جولات البطولة.
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