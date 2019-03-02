بعد موجة السخرية اتجاه.. هل غادر الطفل إيدر المغرب؟

لا حديث في مواقع التواصل الاجتماعي سوى عن مغادرة الطفل إيدر مطيع المغرب، بعد موجة من الانتقادات والسخرية لشخصه، من طرف بعض رواد مواقع التواصل، وذلك عند حلوله ضيفا، قبل أيام لأحد البرامج التلفزية. إلا أن “اليوم 24” علم أن ايدر البالغ 11 سنة من عمره لم يغادر المغرب، بل هو حاليا متواجد بمدينة الدار البيضاء.

وبخصوص الصورة المتداولة على مواقع التواصل والتي تظهر الطفل إيدر وهو على متن طائرة، كدليل أنه غادر المغرب نحو لندن، أكد أحد أقارب الطفل في حديثه مع “اليوم 24″ أن الصورة الصحيحة، لأن إيدر انتقل الى الدار البيضاء عبر طائرة”.

أما بخصوص نفسية إيدر بعدما وجد نفسه محط سخرية من طرف بعض نشطاء مواقع التواصل، قال قريب ايدر، إن ” الطفل غير مهتم أبدا، فهو في عالمه الخاص، المليء بالعلم والمعرفة”.

ويشار إلى أن الطفل إيدر مطيع (11سنة)، ابن مدينة تيزينت، يعد أصغر مبرمج مغربي، تعلم لغات أجنبية من بينها الانجليزية بطريقة عصامية، معتمدا على إمكانياته الذاتية. وحظي باهتمام خبراء أجانب بالموقع العالمي “غوغل”