إحالة طالب وشخص آخر على النيابة العامة بسبب الاعتداء على طالبة إيطالية

قالت المديرية العامة للامن الوطني، إن مصالحها بالرباط، أحالت على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، صباح اليوم السبت، شخصان، أحدهما طالب جامعي، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب محاولة السرقة المقرونة بالعنف التي تعرضت لها طالبة إيطالية تقضي فترة تمرين بالمغرب.

وكان بيان حقيقة نفى بشكل قاطع الادعاءات والمزاعم التي تحدثت على أن الأمر يتعلق بجريمة اغتصاب واحتجاز، بيد أن البحث القضائي أوضح أن الأمر يتعلق بمحاولة سرقة بالعنف.

وتقدمت الطالبة الإيطالية، بشكاية إلى أمن الرباط، وتحدثت عن تعرضها لمحاولة السرقة بالعنف من طرف ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة بالقرب من مسكنها في حدود الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية قبل أن يتم عرضهما على أنظار النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف المشتبه فيهما اللذين شاركا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهما طالب جامعي وشقيقته.