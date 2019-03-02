الخلفي: 13 اتفاقية وقعت لتعزيز القدرات الترافعية عن مغربية الصحراء لدى الشباب

بهدف تعزيز القدرات الترافعية عن مغربية الصحراء لفائدة الشباب المغربي، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن البرنامج الوزاري الخاص، مكن من توقيع 13 اتفاقية شراكة بخصوص الموضوع.

وأضاف الخلفي، في افتتاح لملتقى الجهوي للترافع المدني عن مغربية الصحراء، اليوم السبت بطنجة، ‘‘نحن إزاء برنامج مكثف للأنشطة، مكننا اليوم من أن تصبح للوزارة أنشطة عديدة لتعزيز القدرات الترافعية عن مغربية الصحراء لفائدة الشباب المغربي”.

وأوضح الوزير أن هناك “دينامية منبعثة تعكس حيوية متصاعدة بالمجتمع المدني، الذي يسعى للترافع عن قضية الصحراء، حيوية تدريجية بنتائج ملموسة’’.

وشدد المتحدث على أن “مسألة الترافع عن قضية الصحراء تعرف جملة تطورات مهمة، منها على الخصوص التطور الحاصل في الأجيال الجديدة التي تريد أن ترافع عن القضية”.