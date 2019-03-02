أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة الوداد الرياضي وضيفه المغرب التطواني، انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بالمواجهة الكروية التي سيتضفيها ملعب الأب جيكو بالدارالبيضاء، برسم الأسبوع 21 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.
وسيكون أمام الجماهير الودادية فرصة إقتناء تذاكرهم خلال الـ 48 ساعة بمركب الحاج بنجلون الخاص بالتداريب، علماً أن الطاقة الاستعابية المحدودة لملعب الأب جيكو، قد فرضت على قطبي البيضاء، الرجاء والوداد طبع أعداد قليلة من التذاكر، في حين اختار الغريم الرجاء، حصر حضوره في الجماهير الحاملة لبطاقة الاشتراك السنوية فقط.
الوداد، بقيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، يواصل عروضه القوية بالدوري المحلي الممتاز، حيث يعتلي صدارة الترتيب برصيد 45 نقطة، متبوعاً بالرجاء صاحب 28 نقطة، ثم الجيش الملكي برصيد 27 نقطة، لتبقى مباراة “الماط” هامة جداً في مشواره المحلي لتوسيع الفارق أمام المطاردين.
كانت هذه تفاصيل خبر الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام “لماط”..والفريق يبحث عن توسيع الفارق أمام مطارديه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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