وكيل الملك يحيل 23 مشجعا رجاويا على المحكمة بتهمة الشغب والعنف وتخريب المرافق العمومية

قرر وكيل الملك لدى إبتدائية الرباط، اليوم السبت، إحالة كل المعتقلين في أحداث الشغب والتخريب التي سجلتها مباراة الرجاء الرياضي ومضيفه الجيش الملكي، يوم الأربعاء الماضي، على المحكمة، حيث تم تحديد يوم الاثنين المقبل أول جلسة لهم.

وبلغ عدد الموقوفين 23 مناصراً رجاوياً، من بينهم 10 قاصرين، تقرر تقدميهم إلى المحاكمة في حالة سراح، في حين الـ 13 عشراً موقوفاً من أنصار الفريق الرجاوي، أيضا، سيتم تقديمهم في حالة إعتقال.

وتمت متابعة المناصرين بتهمة الشغب والعنف، ضد رجال الأمن، وتخريب مرافق المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على هامش لقاء الكلاسيكو الذي أقيم بين فريق الرجاء الرياضي والجيش الملكي.

وفيما يلي، فيديو”اليوم 24″ رصد جانباً من الأحداث المؤسفة التي تم تسجليها بعد الكلاسيكو المحلي: