حصري.. الدرك الملكي يحبط محاولة تهريب طن و300 كيلو من الحشيش نواحي طنجة

أحبطت عناصر الدرك الملكي، أمس الجمعة، بوادي تهدارت، ضواحي طنجة، عملية تهريب طن و300 كيلوغرام من مخدر الحشيش.

وكشفت مصادر أمنية لـ”اليوم 24″،أنه تم العثورعلى هذه الكمية، أثناء محاولة أحد الزوارق العبور من تحت قنطرة وادي تهدارت، باتجاه مكان مجهول، غير أن تدخل سرية الدرك الملكي بالتنسيق مع القوات المسلحة الملكية أحبط العملية.

وأضافت مصادر الموقع أنه جرى الحجز على هذه الكمية المحجوزة، فيما هرب الأشخاص المتواجدين على القارب إلى وجهة مجهولة.

وإثر ذلك، قامت سرية الدرك الملكي، بحملة تمشيطية للمناطق المجاورة لتهدارت، دون أن تجد أثرا لأصحاب الزورق، إلى حدود الساعة.

يشار إلى أن شواطئ طنجة تعرف العديد من محاولات تهريب أطنان من المخدرات عبر الشريط الساحلي للمدينة.