مجد الكروم: إصابة متوسطة لمواطن إثر جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب رجل يبلغ من العمر 44 عاما، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدخل الشرقي لبلدة مجد الكروم، مساء اليوم السبت.
وذكر مصدر طبي، أن المصاب تعرض لإطلاق نار في القسم السفلي من جسده، وقد أحيل على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن ملثما أقدم على إطلاق النار نحو المصاب من مسافة قصيرة، ثم لاذ بالفرار من المكان.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة وادعت أن الخلفية جنائية دون الإبلاغ عن اعتقال المشتبه به.
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