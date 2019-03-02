مقدسي يهدم منزله ذاتيا تفاديا للغرامات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قام المواطن حسام عباسي من بلدة سلوان في القدس المحتلة، اليوم السبت، على هدم منزله ذاتيا وذلك تفاديا لدفع الغرامات وتكاليف الهدم بعد أن هددت بلدية الاحتلال بهدم المنزل بذريعة البناء دون تراخيص.

وقال المواطن حسام وأوضح عباسي أن بلدية الاحتلال كانت قد أخطرته مؤخرا بهدم منزله وهو قيد الإنشاء، بحجة عدم حصوله على تراخيص، علما أن مساحة المنزل الذي بدأ ببنائه قبل نحو عام ولم ينته منه بعد، تبلغ نحو 70 مترا، وكان ينوي أن يسكن فيه مع زوجته وطفلته.

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وأكد أن بلدية الاحتلال هددته بأن عليه هدم المنزل بنفسه وإلا ستقوم آلياتها بعملية الهدم وعليه تحمل تكاليف ذلك، ودفع مبلغ 80 ألف شيكل.

وتقوم بلدية الاحتلال تقوم بملاحقة كل مقدسي يبني منزلا أو مبنى أو محلا أو عمل توسعة لمنشأته في مدينة القدس وضواحيها، بحجة عدم حصولهم على تراخيص، فيما لا تمنح بلدية الاحتلال الفلسطينيين تصاريح للبناء في الوقت الذي تقوم فيه بالتوسع الاستيطاني وبناء المستوطنات بمدينة القدس المحتلة.