انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان: تركيا تفعل ما بوسعها لحل الأزمة بين الهند وباكستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 06:46 مساءً - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ بلاده ستفعل ما بوسعها لحل الأزمة بين الهند وباكستان، التي تصاعدت خلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في كلمة أمام حشد جماهيري، في ولاية طرابزون شمالي البلاد، اليوم السبت، في إطار الاستعدادات للانتخابات المحلية المرتقبة نهاية مارس الحالي.

وقال أردوغان: "سنفعل ما يترتب علينا لحل الأزمة بين الهند وباكستان، وواثق أن جهود تركيا ستسهم في تجاوز هذه المرحلة العصيبة".

وأشار إلى أنّ "تصعيد التوتر وصب الزيت على النار لا يُفيد أحداً". معتبراً أن إفراج الباكستانيين عن الطيار الهندي الذي أسروه خطوة تستحق التقدير، و"نتمنى أن يقابل أصدقاؤنا في الهند هذه الخطوة بنفس الشكل".

وتصاعدت التوترات بين نيودلهي وإسلام آباد منذ هجوم استهدف دورية في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، المتنازع عليه مع باكستان، التي نفت علاقتها بالهجوم.

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وأسفر الهجوم، في 14 فبراير الماضي، عن مقتل 44 جنديا هندياً، وإصابة 20 آخرين.

ويوم الثلاثاء شنت الهند غارة جوية على ما قالت إنه "معسكر إرهابي"، في الشطر الذي تسيطر عليه إسلام آباد من الإقليم، للمرة الأولى منذ حرب 1971.

ويوم الجمعة سلمت إسلام آباد إلى نيودلهي طياراً هندياً أسره الجيش الباكستاني يوم الأربعاء، عقب إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي اخترقتا المجال الجوي الباكستاني.

ويطالب سكان إقليم كشمير بالانفصال عن الهند والانضمام إلى باكستان منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين البلدين منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا في 1947، حيث نشبت 3 حروب، في 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخصٍ من الطرفين.‎