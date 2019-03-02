محمد بن راشد خلال لقائه ملك البحرين: توافق رؤى البلدين حول مجمل القضايا

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال لقائه السبت، في قصر الصخير بمملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، توافق رؤى دولة الإمارات ومملكة البحرين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطابق وجهات النظر بشأن الموضوعات المتعلقة بمستقبل المنطقة.

وتبادل نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وملك البحرين الأحاديث الودية حول العلاقات المتميزة القائمة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسبل تطويرها على مختلف الصعد، وفي شتى المجالات التي تعود بالنفع والخير على شعبيهما الشقيقين.





وشدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، على توافق رؤى الإمارات والبحرين حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطابق وجهات النظر بشأن الموضوعات المتعلقة بمستقبل المنطقة، وما تستدعيه الأوضاع الإقليمية والدولية من ضرورة توسيع آفاق التعاون لرصد الفرص التي من شأنها تأكيد قدرة المنطقة على ترسيخ أسس الأمن والاستقرار والرخاء المأمولة لشعوبنا، سواء على مستوى منطقة الخليج أو على الصعيد العربي عامة.

وتطرق الحديث إلى أهمية تنظيم المهرجانات الرياضية المتخصصة في مختلف أنواعها، ومن بينها قطاع الفروسية، والحرص الدائم على دعمها والارتقاء بها، بما يسهم في خدمة رياضة الفروسية وتطويرها على مختلف الصعد.

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وكان نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد شهد جانبا من سباق كأس ملك البحرين للقدرة، الذي نظمه الاتحاد الملكي البحريني للفروسية في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة بمشاركة واسعة لأبرز وأقوى الاسطبلات الخليجية، ما يعكس أهمية هذا الحدث الرياضي الذي يعد من أهم البطولات في روزنامة السباقات البحرينية والتي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في البحرين.

وتضمنت فعاليات مهرجان كأس ملك البحرين الدولي لسباق القدرة، والذي تم تنظيمه خلال الفترة من 27 فبراير الماضي وحتى 2 مارس الجاري، سباق الاسطبلات الخاصة الخليجية لمسافة 120 كيلومتراً وسباق العموم لمسافة 160 كيلومتراً وسباق الناشئين والفرسان الشباب لمسافة 120 كيلومترا.





وحضر فعاليات السباق الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني البحريني والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس الفريق الملكي البحريني للقدرة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الإمارات لدى مملكة البحرين وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة "ميدان".