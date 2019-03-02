انت الان تتابع باكستان تعتزم تقديم شكوى ضد الهند في الأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تستعد باكستان، لتقديم شكوى في الأمم المتحدة ضد الهند، تتهمها فيها بالإرهاب البيئي، بعد أن شنت الطائرات الهندية غارات ألحقت أضرارا بأشجار الصنوبر ووضعت الجارتين النوويتين على شفا حرب جديدة، ويخوض البلدان مواجهة هي الأكبر من نوعها منذ أعوام، في حين تسعى الولايات المتحدة ودول غربية للوساطة لنزع فتيل التوتر بين البلدين اللذين خاضا ثلاث حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947. وقصفت مقاتلات هندية يوم الثلاثاء منطقة تلال تغطيها الغابات قرب بلدة بالاكوت الحدودية شمال باكستان، والتي تبعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود الهندية في منطقة كشمير الجبلية
وقالت الهند: إنها "دمرت معسكر تدريب لمسلحين وقتلت مئات الإرهابيين"، فيما نفت باكستان وجود أي معسكرات من هذا النوع في المنطقة.وصرح مالك أمين أسلم الوزير المكلف بملف التغير المناخي بالحكومة الباكستانية، بأن المقاتلات الهندية قصفت محمية غابات، وإن السلطات الباكستانية تجري تقييما بيئيا بحجم الأضرار التي
وقالت الهند: إنها "دمرت معسكر تدريب لمسلحين وقتلت مئات الإرهابيين"، فيما نفت باكستان وجود أي معسكرات من هذا النوع في المنطقة.
وصرح مالك أمين أسلم الوزير المكلف بملف التغير المناخي بالحكومة الباكستانية، بأن المقاتلات الهندية قصفت محمية غابات، وإن السلطات الباكستانية تجري تقييما بيئيا بحجم الأضرار التي لحقت بها، ليكون أساسا لشكوى سيتم تقديمها للأمم المتحدة وجهات أخرى.
وتابع "ما جرى هناك هو إرهاب بيئي، لأن الهجوم أسقط عشرات من أشجار الصنوبر مما يعني وقوع ضرر بيئي بالغ"، وفقا لـ"رويترز".
وبحسب قرار الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة رقم 37 في دورتها السابعة والأربعين، فإن المنظمة تعتبر تدمير البيئة بشكل عمدي وبلا ضرورة عسكرية تبرره، أمرا يتعارض بشكل بيّن مع القانون الدولي القائم.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تعتزم تقديم شكوى ضد الهند في الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.