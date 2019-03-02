انت الان تتابع باكستان تعتزم تقديم شكوى ضد الهند في الأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تستعد باكستان، لتقديم شكوى في الأمم المتحدة ضد الهند، تتهمها فيها بالإرهاب البيئي، بعد أن شنت الطائرات الهندية غارات ألحقت أضرارا بأشجار الصنوبر ووضعت الجارتين النوويتين على شفا حرب جديدة، ويخوض البلدان مواجهة هي الأكبر من نوعها منذ أعوام، في حين تسعى الولايات المتحدة ودول غربية للوساطة لنزع فتيل التوتر بين البلدين اللذين خاضا ثلاث حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947. وقصفت مقاتلات هندية يوم الثلاثاء منطقة تلال تغطيها الغابات قرب بلدة بالاكوت الحدودية شمال باكستان، والتي تبعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود الهندية في منطقة كشمير الجبلية

وقالت الهند: إنها "دمرت معسكر تدريب لمسلحين وقتلت مئات الإرهابيين"، فيما نفت باكستان وجود أي معسكرات من هذا النوع في المنطقة.وصرح مالك أمين أسلم الوزير المكلف بملف التغير المناخي بالحكومة الباكستانية، بأن المقاتلات الهندية قصفت محمية غابات، وإن السلطات الباكستانية تجري تقييما بيئيا بحجم الأضرار التي