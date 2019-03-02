صور.. السيسي يطلع على حالة مصابى حادث محطة مصر وسير التحقيقات

كتب محمد الجالى اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى على الحالة الصحية للمصابين فى حادث قطار محطة مصر، وكذلك على آخر تطورات سير التحقيقات الجارية فى هذا الصدد لكشف ملابسات الحادث". صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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