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استقالة رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا

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أعلن رئيس حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا، سيدي محمد ولد محم، السبت، استقالته من رئاسة الحزب، مشيراً إلى انه "بموجب النصوص الداخلية للحزب فإنه يعلن استقالته واستقالة كافة الهيئات القيادية في الحزب".

ودعا المؤتمرين إلى "انتخاب قيادة جديدة تتولى إدارة المرحلة المقبلة، بحسب مراسل الأناضول".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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