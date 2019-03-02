استقالة رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا

أعلن رئيس حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا، سيدي محمد ولد محم، السبت، استقالته من رئاسة الحزب، مشيراً إلى انه "بموجب النصوص الداخلية للحزب فإنه يعلن استقالته واستقالة كافة الهيئات القيادية في الحزب".
ودعا المؤتمرين إلى "انتخاب قيادة جديدة تتولى إدارة المرحلة المقبلة، بحسب مراسل الأناضول".
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