"العلماء المسلمين" الجزائرية تطالب "بوتفليقة" بعدم الترشح لعهدة خامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائرية، اليوم الجمعة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى التراجع عن ترشحه لعهدة (ولاية) خامسة.

وقالت الجمعية، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن "الجمعية تقف إلى جانب الشعب الجزائري المسلم، وتحييه على حراكه السلمي الوطني الشامل الذي وضع حدًا لسنوات من الانسداد في كل المجالات".

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وأكد البيان، أن الجمعية تدعو القائمين على الشأن الوطني للعدول عن العهدة الخامسة.

وأوضحت الجمعية، أنها تدرك أسباب الاحتقان الحقيقية، والتي تتمثل في غياب الحوار وحرية الإعلام، وإضعاف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وغياب الحريات السياسية والمدنية وانتشار الفساد، ومحاربة القيم.

ودعت الجمعية، إلى فتح حوار شامل يؤسس لمرحلة جديدة؛ عن طريق فتح الإعلام وإفساح مجال الحريات؛ وتولي عقلاء الأمة ونخبتها قيادة الشعب وتوجيهه نحو الحل الشامل والانفراج السياسي الذي يؤدي إلى انتخابات حقيقية يكون الفائز فيها أجيرًا عند الشعب وخادما له وخاضعا لرقابته ومساءلته.