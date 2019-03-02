كيم جونغ أون يغادر فيتنام بعد زيارة ضريح هو شي مينه

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الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته لضريح

زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون السبت ضريح الزعيم الثوري الفيتنامي هو شي مينه، وذلك قبل أن يبدأ رحلة العودة الطويلة إلى بلده في ختام زيارة لهانوي عقد خلالها هذا الأسبوع قمته الثانية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وغادر قطار كيم محطة دونغ دانغ الفيتنامية السبت بالقطار متوجها إلى كوريا الشمالية عبر الصين، في بداية رحلة سيقطع خلالها أربعة آلاف كيلومتر ويتوقع أن تستغرق يومين ونصف اليوم.

وقبل أن يستقل القطار، قام كيم بخطوة غير عادية ترتدي رمزا كبيرا، بتوقفه أمام نصب ضريح بطل استقلال فيتنام.

وعادة وفي ذكرى الأحداث التاريخية الكورية الشمالية، يكرم كيم أسلافه، والده كيم جونغ إيل وجده كيم إيل سونغ في ضريحيهما الواقعين في ضواحي بيونغ يانغ. لكنه لم يقم من قبل بخطوة من هذا النوع حيال أي زعيم أجنبي.

ووضع كيم إكليلا من الورود يحمل اسمه وكتب عليه "تكريما لذكرى الرئيس هو شي مينه" على الضريح قبل أن يقف محني الرأس لأكثر من 48 ثانية.

وكان كيم زار الصين التي تقدم الدعم الدبلوماسي لكوريا الشمالية وتمدها بالمساعدات وتقيم معها علاقات تجارية، أربع مرات لكن لم ترد إي معلومات عن زيارة قام بها لضريح الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ في بكين.

لكن والد كيم جوننغ أون كان صديقا لهو شي مينه ودعمه بطيارين حربيين وبخبراء في حربه ضد نظام فيتنام الجنوبية الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة.

وتعرض صور لكيم جونغ إيل وهو شي مينه في لوحة إعلانات خارج سفارة بيونغ يانغ في فيتنام.

- قيثارة بوتر واحد -

كانت زيارة كيم جونغ أون إلى فيتنام الأولى لزعيم كوري شمالي منذ 1964، عندما سافر كيم إيل سونغ أيضا بالقطار متوجها إلى هانوي.

وصعد كيم إلى القطار السبت وتوجه إلى الصين. ولم يعرف المسار الذي سيتبعه وكذلك ما إذا كان سيتوقف في بكين للقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال رحلته.

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وحيا كيم الحشود في المحطة ولوح بيديه بينما كان في وداعه عدد من المسؤولين الفيتناميين وجنود ببزات بيضاء.

وعقد كيم جونغ أون لقاءات الجمعة مع كبار القادة الفيتناميين. وذكرت معلومات أنه حاول أن يعزف على قيثارة تقليدية من وتر واحد تسمى دان باو.

وظهر الزعيم الكوري الشمالي في صور وهو يحمل قيثارة وسط حشد من الضيوف الفيتناميين وبينهم الرئيس نغوين بو ترونغ، الذين كانوا يصفقون له.

واختتم كيم بذلك زيارة لفيتنام عقد خلالها قمته الثانية مع ترامب التي انتهت بلا بيان مشترك أو اتفاق.

وتعهدت كوريا الشمالية الجمعة اجراء مزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة في وقت سعى الجانبان لترك الباب مفتوحا أمام التفاوض وعرضا مواقفهما غداة القمة.

وجاءت نتائج قمة هانوي أقل بكثير من التوقعات والآمال التي كانت معقودة عليها قبل انعقادها.

وكان مراقبون وصفوا الاجتماع التاريخي الأول بين كيم وترامب في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي، الذي لم ينتج عنه سوى التزام مبهم من كيم بالعمل "باتجاه إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية"، بأنه شكلي.

وزادت كوريا الشمالية المعزولة منذ سنوات طويلة سعيها لتغيير هذا الوضع. ففيتنام هي البلد الرابع الذي يزوره كيم في أقل من 12 شهرا بعد بقائه في بلده لأكثر من ست سنوات اثر توليه السلطة خلفا لوالده.

وزار كيم الصين أربع مرات للقاء الرئيس شي جينبينغ، كما عبر الحدود الى كوريا الجنوبية من أجل عقد قمة مع الرئيس مون جاي-ان وسنغافورة من أجل قمته الأولى مع ترامب.

وكيم جونغ أون رسميا هو زعيم حزب العمال الحاكم ورئيس مفوضية شؤون الدولة، بالرغم من انه يشار اليه دائما ب"القائد الأعلى".