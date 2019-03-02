الان تتابع مصر تدعو إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار بين باكستان والهند والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365:
دعت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، إلى التهدئة ووقف التصعيد بين باكستان والهند، وذلك على آثر التطورات الأخيرة التي وقعت بين البلدين في أعقاب التفجير الإرهابي الذي شهده الشطر الهندي من كشمير.
وأكدت مصر على أهمية تغليب لغة الحوار بين البلدين من أجل تسوية كافة المسائل العالقة بينهما، وتجنب التصعيد لما له من آثار سلبية على الأمن والاستقرار في البلدين ومنطقة جنوب آسيا بصفة عامة.
كما أكد البيان على ثقة مصر في حكمة البلدين من أجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجاوز الأزمة الراهنة.
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