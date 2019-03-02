شكرا لقرائتكم خبر عن RT الروسية: وضع بوتفليقة «حرج جداً» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز(الجزائر)، "الخليج 365" (جدة) كشفت قناة RT الروسية اليوم (السبت)، أن الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة «حرجة جداً». ونقلت مراسلة القناة عن مصدر طبي في جنيف قوله: «إنه كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية، لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك».

كشفت قناة RT الروسية اليوم (السبت)، أن الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة «حرجة جداً». ونقلت مراسلة القناة عن مصدر طبي في جنيف قوله: «إنه كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية، لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر RT الروسية: وضع بوتفليقة «حرج جداً» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.