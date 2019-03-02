قوات «قسد» تقتحم آخر جيوب «داعش»

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جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (الباغوز) توغلت قوات سورية الديموقراطية «قسد» اليوم (السبت) في آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي، ببلدة الباغوز بمحافظة دير الزور السورية على الحدود مع العراق.

توغلت قوات سورية الديموقراطية «قسد» اليوم (السبت) في آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي، ببلدة الباغوز بمحافظة دير الزور السورية على الحدود مع العراق.

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