شكرا لقرائتكم خبر عن تأهب حذر بين باكستان والهند والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز ( نيودلهي، إسلام آباد)خفت حدة التصعيد بين الهند وباكستان اليوم (السبت)، بعدما سلمت إسلام آباد طياراً هندياً أسيراً، وسط جهود من قوى عالمية لوأد الفتنة ومنع نشوب حرب بين الجارتين النوويتين.
وقد تواصل القصف المتبادل على جانبي خط المراقبة بين البلدين، وأعلن جيش باكستان أن سلاحي الجو والبحرية ما زالا في حالة تأهب وحذر، فيما قال جيش الهند إن باكستان أطلقت قذائف مورتر عبر الخط الفاصل بين البلدين.
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