لقاء بين "الجماعة الاسلامية" و"التيار الوطني الحر" في صيدا

أعلنت "الجماعة الإسلامية"، في بيان، أن رئيس مكتبها السياسي بسام حمود استقبل، في مركزها في صيدا، منسق "التيار الوطني الحر" في منطقة صيدا عبد الله بعاصيري، على رأس وفد ضم: مروان عبود (مساعد منسق)، جمال الرواس (بلديات)، محمود بعاصيري (علاقات عامة)، جوزيف أبو صافي (أمين صندوق)، وفي حضور عضو اللجنة السياسية للجماعة محمد الزعتري.
وبحسب البيان، "جرى خلال اللقاء التداول بالأوضاع السياسية العامة في لبنان، وتحديدا في منطقة صيدا، كما تم التطرق إلى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين في ظل حالة الركود التي تمر بها البلاد".
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