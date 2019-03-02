وهاب لجنبلاط: كنتم تقفون عند رستم غزالي بالصف والآن تقفون عند غيره

رد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب على رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، قائلا: "أنت تعرفني جيداً يا وليد بك وكنت معي في شتوره عند رستم غزالة ووقتها كان من الشجاعة المواجهة أما اليوم فأنت تتحدث عن موتى يومها كنتم تقفون عنده بالصف دون إستثناء والآن تقفون عند غيره".

في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت وهاب إلى "اننا نؤمن يا وليد بك بالتقمص حتماً ولكن رستم وجامع لا يتقمصون بطلال إرسلان ووئام وهاب بل يتقمصون بمشركين من أمثالكم وأنت تعرف ماذا أعني بذلك ومشايخنا يعرفون جيداً".